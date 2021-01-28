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Бизнес

Трансляция вебинара "Юридическая грамотность для предпринимателей" пройдет 4 февраля

03 февраля 2021 13:46  [34] Бизнес

Минэкономразвития России совместно с корпорацией "Синергия" проведет вебинар "Мой бизнес", посвященный вопросу юридической грамотности для предпринимателей.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, мероприятие состоится 4 февраля 2021 года с 10.00 до 12.00 в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Трансляция будет доступна на всей территории страны.

Темы вебинара:
- Налоговый контроль: актуальные тенденции налогового контроля в 2021 году;
- Субсидиарная ответственность предпринимателей: тренды, практика, кейсы;
- Семья и бизнес: взаимные риски и как их избежать;
- Безопасное партнерство: как правильно выстроить отношения в бизнесе с партнерами;
- Как повысить правовую грамотность и научиться самостоятельно предусматривать все возможные риски и ошибки, возникающие в ходе предпринимательской деятельности.

Спикерами вебинара выступят кандидат юридических наук, адвокат МКА "Филиппов и партнеры" Роман Шишкин; управляющий партнер "Софонов и Романько" Илья Софонов; адвокат, старший партнер МКА "Солдаткин, Зеленая и Партнеры" Ольга Зеленая; партнер "Кучерена Групп", эксперт в области антикризисной юриспруденции Анастасия Кучерена.

Вебинар для всех участников бесплатный. Трансляция доступна на сайте Корпорации Синергия.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Он включает пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Популяризация предпринимательства", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" и "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации".

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Теги:
Малый и средний бизнес Нацпроект
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