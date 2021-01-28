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Бизнес

Сотрудники стоматологии и налоговой инспекции в Дзержинске обвиняются в мошенничестве

03 февраля 2021 15:05  [47] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Сотрудник стоматологии, а также бывшая сотрудница налоговой инспекции в Дзержинске обвиняются в мошенничестве. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

По версии следствия, они вступили в сговор, и в течение двух лет получали налоговые выплаты. Суть преступной схемы была в том, что якобы пациентам были оказаны стоматологические услуги, а в налоговую инспекцию потом предоставляли фиктивные документы. Известно о 18 подобных случаях.

Обман раскрыли сотрудники собственной безопасности инспекции совместно с ФСБ. Из налоговой инспекции обвиняемая уволена.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что сотрудник ГЖД оштрафован за махинации с бензином.

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Теги:
Дзержинск Мошенничество Следственное управление
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