Сотрудники стоматологии и налоговой инспекции в Дзержинске обвиняются в мошенничестве

Сотрудник стоматологии, а также бывшая сотрудница налоговой инспекции в Дзержинске обвиняются в мошенничестве. Об этом сообщили в региональном СУ СК.
По версии следствия, они вступили в сговор, и в течение двух лет получали налоговые выплаты. Суть преступной схемы была в том, что якобы пациентам были оказаны стоматологические услуги, а в налоговую инспекцию потом предоставляли фиктивные документы. Известно о 18 подобных случаях.
Обман раскрыли сотрудники собственной безопасности инспекции совместно с ФСБ. Из налоговой инспекции обвиняемая уволена.
Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что сотрудник ГЖД оштрафован за махинации с бензином.
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