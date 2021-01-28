ЕРКЦ просит жителей Нижегородской области быть внимательными при использовании интернет-каналов Общество

ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) просит жителей Дзержинска, Кстова и Кстовского района быть внимательными при использовании интернет-каналов. В компании пояснили, что в последнее время мошенники, используя название компании и логотип, направляют на электронные адреса граждан заведомо ложную информацию. С целью предотвращения преступных действий в правоохранительные органы было направлено заявление для проведения проверки.

ЕРКЦ напоминает, что вся официальная информация размещается на сайте компании (www.erkc-dzr.ru). Ссылку на сайт можно также найти на квитанции и в рассылке электронных платежных документов.

Компания обращает внимание, что вход в личный кабинет клиента осуществляется только через официальный сайт (http://www.erkc-dzr.ru/). Адрес для авторизации в сервисе: https://lkk.erkc-dzr.ru/site/login.

Оплата по квитанциям ЕРКЦ осуществляется по указанным в квитанции реквизитам.

Оплатить квитанции ЕРКЦ без комиссии можно различными способами:

- в Личном кабинете на сайте компании и без регистрации в разделе "Оплата без регистрации (без комиссии)"

- в офисах продаж и обслуживания клиентов ЕРКЦ, окнах ЕРКЦ в МФЦ, пункте приема платежей ЕРКЦ (адреса и режим работы указаны на сайте компании в разделе "Контакты").

Компания настоятельно рекомендует жителям Дзержинска, Кстова, Кстовского района не открывать письма, которые приходят с незнакомых электронных адресов, не переходить по сомнительным ссылкам в интернете, предлагающим несуществующие сервисы. Тем самым граждане смогут защитить свои персональные данные и сохранить финансы.