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Бизнес

Нижегородские ученые разработали импортозамещающие шлифовальные машины

03 февраля 2021 16:37  [51] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Ученые Нижегородского технического университета (НГТУ им. Р.Е. Алексеева) разработали уникальные шлифовальные машины с турбинным приводом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Над проектом коллектив вуза работал более 30 лет. В отличие от зарубежных аналогов, нижегородская разработка при той же мощности гораздо компактнее, легче и дешевле.

Продвижением оборудования на рынке занялись специалисты Нижегородского НОЦ, партнером которого выступает вуз.

Опытную партию машин уже опробовали на российских предприятиях. Среди них, например, - АО "ОКБМ Африкантов" и судостроительный завод "Красное Сормово". Следующий этап — поиск покупателей.

"Мы проанализировали рынок и подготовили список потенциально заинтересованных заказчиков технологии, переработали существующее коммерческое предложение и начали взаимодействовать с компаниями. На текущий момент уже провели переговоры с компаниями из Нижнего Новгорода, крупным брянским предприятием. Не так давно с нами связывалось также крупное химкинское предприятие, которое готово закупить пробную партию шлифовальных машин", - сообщил аналитик Нижегородского НОЦ Владислав Крашенинников.

Авторы проекта рассказали, что уже сейчас есть возможность при поддержке предприятия-партнера выпускать сотни единиц шлифовальных установок нового типа. При необходимости можно будет увеличить объемы в несколько раз примерно за полтора месяца.

Как сообщал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, решение президента России Владимира Путина о признании 2021 года Годом науки и технологий особенно важно для нашего региона.

"Нижегородская область всегда развивалась благодаря теснейшей связи высшего образования, науки и реального сектора экономики. Наш регион стабильно входит в пятерку лучших в стране по уровню образовательного потенциала. Неслучайно в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Наука" в числе первых в стране создан Научно-образовательный центр мирового уровня. Он объединяет науку, промышленность, бизнес, образование и является по-настоящему творческим пространством. Всего в вузах Нижегородской области обучается около 90 тысяч человек. У региона колоссальный потенциал в сфере науки и технологий, для его максимального раскрытия необходимы новые партнеры и самые передовые решения", - отметил Глеб Никитин.

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Теги:
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