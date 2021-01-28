Денис Хохлов пропал в Нижегородской области Общество

Фото: ПСО "Волонтер"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Денис Хохлов пропал в Нижегородской области. Об этом сообщает ПСО "Волонтер". Молодому человеку 24 года. Он пропал в Кулебаках.

С 31 января 2021 года его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170см, волосы темные, телосложение худощавое, глаза голубые.

Был одет в черную куртку, спортивные штаны, черные кроссовки и черную шапку.

Сообщить о его местонахождении можно на горячую линию отряда ПСО "Волонтер" 291-51-51 или инфоргу поиска Евгении по номеру 8904-186-00-45.