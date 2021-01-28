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Денис Хохлов пропал в Нижегородской области. Об этом сообщает ПСО "Волонтер". Молодому человеку 24 года. Он пропал в Кулебаках.
С 31 января 2021 года его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 170см, волосы темные, телосложение худощавое, глаза голубые.
Был одет в черную куртку, спортивные штаны, черные кроссовки и черную шапку.
Сообщить о его местонахождении можно на горячую линию отряда ПСО "Волонтер" 291-51-51 или инфоргу поиска Евгении по номеру 8904-186-00-45.
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