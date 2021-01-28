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03 февраля 2021 12:14  [82] "Ситуацию с горячей водой в больнице №30 взял на особый контроль", - Василий Суханов
Общество

"Ситуацию с горячей водой в больнице №30 взял на особый контроль", - Василий Суханов

03 февраля 2021 12:14  [82] Общество

Ситуация с горячей водой в городской клинической больнице №30 Нижнего Новгорода нормализовалась. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Нижегородской области, член фракции "Единой России" Василий Суханов после визита в лечебное учреждение.

Накануне появилась информация, которая поставила под сомнения наличие горячего водоснабжения в "красной зоне" городской клинической больницы №30. На это сообщение оперативно отреагировал Василий Суханов. Он посетил медицинское учреждение, чтобы проверить достоверность появившейся информации.

"Горячая вода в кранах есть. Отсутствие горячей воды, о котором было написано, связано с техническими особенностями системы водоснабжения больницы. Технические службы заверили, что в "красной зоне" больницы горячая вода будет всегда. Данная ситуация взята мной на личный контроль. Я постоянно держу связь с этим лечебным учреждением для решения всех возникающих проблем. Хочу отметить, что в 30 больнице работает замечательный коллектив, который всей душой болеет за порученное дело", - рассказал Василий Суханов.

В свою очередь, депутат выразил особую благодарность главному врачу больницы №30 Ивану Романову и всему персоналу за оперативную работу.

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Теги:
Единая Россия Здравоохранение
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