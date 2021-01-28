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Бизнес

Молочная ферма за 230 млн рублей начнет работать в Большеболдинском районе в 2021 году

03 февраля 2021 17:34  [90] Бизнес

Фото: Юлия Горшкова

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Племзавод "Пушкинское" планирует в 2021 году завершить строительство и ввести в эксплуатацию роботизированную молочную ферму. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Новый комплекс будет рассчитан на 620 голов, инвестиции в проект составляют порядка 230 млн рублей, при его реализации планируется и привлечение средств по программам господдержки. На племзаводе уже трудится порядка 370 жителей района, а после запуска комплекса штат увеличится примерно на 30 человек.

Как сообщил посетивший объект заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, региональное правительство оказывает подобным проектам всестороннюю поддержку. По всем программам ее объем из бюджетов разных уровней в 2020 году составил 33 млн рублей.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что в 2021 году в регионе планируется направить более 1,6 млрд рублей федеральных и областных субсидий на развитие животноводческих хозяйств – это на 8,5% больше уровня прошлого года.

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Теги:
Животноводство Сельское хозяйство
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