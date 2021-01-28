Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
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Анонсы событий для СМИ на 4 февраля 2021 года
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Общество

Нижний сегодня: главные события дня

03 февраля 2021 19:37  [36] Общество

Нижегородские дерматологи разработали мобильное приложение для диагностики рака кожи

Мобильное приложение называется "ПроРодинки". С его помощью можно определить вероятность развития меланомы или рака кожи. Нейросеть сравнивает снимок с базой данных изображений и выдаёт результат. Кроме того, искусственный интеллект формирует рекомендации, при необходимости предлагает обратиться к врачу.

Известны подробности гибели мальчика в пруду Кстовского района

Вечером 2 февраля двое детей провалились под лед неподалеку от с. Большое Мокрое. Одного ребенка не удалось спасти и они погиб. Сегодня стали известны некоторые подробности произошедшего.

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 15 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 15 районах Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 85 840 человек, из которых 37 206 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 48 634 – за пределами областного центра.

Ледовый дворец в Нижнем Новгороде планируется строить по концессии

Правительство региона сейчас прорабатывает вопрос по поиску концессионера для возведения и дальнейшей эксплуатации объекта. Вопрос сроков будет рассмотрен после заключения концессионного соглашения.

Умерла директор нижегородского Дворца детского творчества им.Чкалова Надежда Белик

Умерла легендарный директор Дворца детского творчества им.Чкалова Надежда Николаевна Белик. В прошлом году она отметила 90-летний юбилей. Надежда Белик много десятилетий работала с молодежью, поднимала целину, возглавляла Дом советско-румынской дружбы в Бухаресте, создавала начальную школу в Алжире, работала в Корее и во Вьетнаме, а на Кубе - встречалась даже с Фиделем Кастро. Сама Надежда Николаевна называла себя счастливым человеком.

Карантин по COVID-2019 и ОРВИ действует в 11% нижегородских школ и детсадов

Карантин по COVID-2019 и ОРВИ по данным на 2 февраля действует в 11% от общего количества школ и детсадов, расположенных в Нижегородской области. Неделей ранее (на 27 января) карантин действовал в 9% от общего количества образовательных учреждений региона. Во время карантина вводится ограничительная мера - приостановление или переход на дистанционный формат учебного и воспитательного процесса.

Глеб Никитин попросил у правительства РФ помощи на расселение дома на Краснодонцев из-за взрыва

Взрыв бытового газа в квартире многоэтажки на ул. Краснодонцев в Автозаводском районе произошел 11 июля 2020 года. После взрыва все жители дома были эвакуированы и размещены для временного проживания в гостиницах. Дом признан непригодным для проживания и теперь требуются средства для расселения жильцов, которым нужна либо компенсация на покупку квартир, либо предоставление аналогичного места проживания. Средства на расселение жителей губернатор Нижегородской области попросил у правительства РФ. Глава региона рассчитывает, что деньги поступят уже в 2021 году.

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