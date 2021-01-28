Прокуратура выясняет причины падения девочки с 9-го этажа дома в Нижнем Новгороде Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Прокуратура выясняет причины падения девочки с 9-го этажа дома в Нижнем Новгороде. Как сообщили в прокуратуре региона 4 февраля 2021 года, организована проверка по факту произошедшего.

Девочке было 14 лет.

В частности, идет проверка исполнения законодательства о безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По её результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.