Прокуратура выясняет причины падения девочки с 9-го этажа дома в Нижнем Новгороде. Как сообщили в прокуратуре региона 4 февраля 2021 года, организована проверка по факту произошедшего.
Девочке было 14 лет.
В частности, идет проверка исполнения законодательства о безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По её результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+