Свет и отопление частично отключили в Нижегородском районе Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет и отопление частично отключили в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС.



Речь идет о домах №22А/38 и 24/27 по ул. Алексеевской и №42 по ул. Грузинской. Там с 8:00 нет электричества из-за проведения плановых работ на сетях. Свет дадут к 17:00.



Также с 9:00 плановые работы на сетях теплоснабжения проводятся в доме №7 по ул. Карабышева. Они завершатся к 15:00.