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Бизнес

Предприниматели Большого Болдина представили новые инвестпроекты

04 февраля 2021 10:57  [68] Бизнес

Фото: Юлия Горшкова

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Предприниматели Большого Болдина представили десять проектов с общим объемом инвестиций больше 1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Проекты связаны с различными сферами: АПК, общепит, услуги, производство кормовых добавок и т.д. Предприниматели и инвесторы Большеболдинского района обсудили перспективы развития на встрече с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Саносяном.

"Работая над развитием экономики муниципальных образований, мы исходим из того, что на этапе подготовки проекта предпринимателям не всегда хватает информации о возможностях, которые у них есть, о мерах поддержки, которые может предоставить государство. Для реализации этих целей в районах открываются окна "Мой бизнес". В Большеболдинском районе они есть и, судя по отзывам предпринимателей, справляются со своей задачей. Часть проектов уже сегодня хорошо структурирована и проработана. Большое Болдино обладает серьезным потенциалом для развития предпринимательства ", - отметил Андрей Саносян.

Напомним, в 2019 году в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в регионе начал работу центр "Мой бизнес". Услугами центра и его филиалов уже сегодня могут воспользоваться все жители региона, позвонив по горячей линии: 8 (800) 301-29-94. Нацпроект разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

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Теги:
Большебодинский район Инвестиции Малый и средний бизнес
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