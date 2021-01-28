Югорский лыжный марафон пройдет 10 апреля при поддержке банка "Открытие" Спорт

Фото: пресс-служба банка "Открытие"

Восьмой Югорский лыжный марафон, генеральным партнером которого традиционно выступает банк "Открытие", пройдет в Ханты-Мансийске 10 апреля. В этом году организаторы гонки отменили регистрационный сбор – принять участие в соревнованиях сможет любой желающий, отметили в пресс-службе банка. Другим нововведением станет забег в онлайн-формате для лыжников старше 65 лет.

Югорский лыжный марафон проводится ежегодно с 2013 года. Его организаторы - правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Федерация лыжных гонок Югры и АУ "ЮграМегаСпорт" при поддержке банка "Открытие". В 2020 году впервые в истории марафона гонка не состоялась из-за эпидемиологических ограничений. Каждый год на это спортивное событие собираются тысячи российских и международных гостей и участников. В 2019 году Югорский лыжный марафон побил рекорд одновременного массового старта – более 2,5 тысяч человек и стал третьим лыжным марафонов в России по количеству финишеров на дистанции 50 км.

Санитарные нормы и эпидемиологические ограничения внесли свои коррективы и в формат проведения нынешнего марафона. Для участников традиционно предлагаются три дистанции – 5, 25 и 50 км. В "очной" форме с массовым стартом смогут принять участие лыжники в возрасте до 64 лет, а для спортсменов старше 65 лет марафон впервые пройдет в онлайн-формате. Подробные условия и регламент для этой группы спортсменов будут озвучены позднее.

"Я рад, что мы в этом году можем вернуться и провести ставший уже любимым для югорчан спортивный праздник. Мы все соскучились по "живым" и полезным мероприятиям. В этом году отменен регистрационный сбор, что позволит принять участие в гонке большему числу участников. Я надеюсь, что в этом году среди участников марафона мы, несмотря на все сложности с эпидемией, увидим и гостей из других регионов России, а также известных и уважаемых спортсменов", - отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка "Открытие" Виталий Мосунов.

"Из-за пандемии в 2020 году Югорский лыжный марафон был отменен буквально в последний момент, когда до гонки оставались считанные дни: была готова трасса, напечатаны стартовые номера, отлиты медали. Мы остались без главного, самого массового и любимого многими лыжного старта года в Югре. Тем радостнее для нас понимание того, что в этом году марафону быть! Мы очень благодарны Правительству и Департаменту спорта Югры за то, что несмотря на все сложности, которые диктует нам непростая эпидобстановка, было принято решение провести гонку. Надеюсь, что благодаря отмене стартового взноса Югорский лыжный марафон Ханты-Мансийске соберет еще больше участников из самых разных уголков России и мира", — поделился директор АУ "ЮграМегаСпорт" Валерий Радченко.

Для болельщиков банк "Открытие" традиционно организует лаунж-зону с комфортной зоной шезлонгов, а также проведет автограф-сессии с известными лыжниками-участниками гонок. Подробнее о марафоне можно узнать на сайте www.ugraloppet.ru. О форме регистрации будет объявлено дополнительно. Информационные партнеры Югорского лыжного марафона-2021 - Sports.ru, федеральный медиахолдинг 1MI, информационно-аналитический портал siapress.ru. Генеральный информационный партнер - ИД "Советский спорт".