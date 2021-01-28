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Общество

Глеб Никитин поздравил Юрия Кирилюка с 95-летием

04 февраля 2021 13:27  [90] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил с 95-летием председателя Нижегородской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Юрия Кирилюка 4 февраля 2021 года.

"Юрий Емельянович, поздравляю вас с юбилеем. По-настоящему восхищаюсь вами. У вашего поколения совершенно особая закалка. С вас всегда брали и будут брать пример. Несмотря на пройденный путь, вам удалось направить очень много энергии для работы на благо региона", - сказал Глеб Никитин.

"Вы пользуетесь огромным авторитетом у нижегородских ветеранов, всегда готовы помочь в самых сложных ситуациях. Желаю вам здоровья и крепости духа", - добавил губернатор Нижегородской области.

СПРАВКА:

Юрий Емельянович Кирилюк родился 4 февраля 1926 года в Москве в семье рабочего. В марте 1943 года добровольно вступил в ряды Красной Армии. В августе-сентябре 1945 года в составе 198 стрелкового полка, входившего в состав 2-го Дальневосточного фронта, участвовал в войне с Японией. В 1974 году был назначен начальником филиала Вольского высшего училища тыла.

За ратный труд был награжден 5 орденами и 25 медалями.

С 1989 года работал в областном Совете ветеранов. С ноября 1993 года по настоящее время является председателем Нижегородского областного Совета ветеранов; одновременно был избран членом всероссийского Совета ветеранов (пенсионеров), а затем – членом Президиума Российского комитета ветеранов войны и военной службы.

В 2005 году ему присвоено Почетное звание "Заслуженный ветеран Нижегородской области". В 2010 году за большой вклад в развитие ветеранского движения в Нижегородской области было присвоено звание "Почетный гражданин Нижегородской области".

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Теги:
Ветераны Глеб Никитин Юбилеи и праздники
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