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Бизнес

Новая станция ЖБО в Нижнем Новгороде позволила снизить нелегально утилизированные отходы

04 февраля 2021 15:27  [43] Бизнес

Объем легально утилизированных жидких бытовых отходов (ЖБО) в Нижнем Новгороде по итогам 2020 года увеличился в 2 раза. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского водоканала.

По информации пресс-службы, таких результатов удалось добиться благодаря работе новой станции по приему ЖБО в Автозаводском районе на улице Красных Партизан, которая введена в эксплуатацию в марте 2020 года. Она по итогам 2020 года приняла почти 16 млн литров ЖБО. Для того чтобы утилизировать отходы легально, а не сливать в водоемы, на рельеф или в ливневую канализацию города, за указанный период станцию посетили около 5 тысяч машин - перевозчиков ЖБО.

Новая станция расположена недалеко от частного сектора, откуда перевозчики и везут отходы. Для слива ЖБО на станции оборудованы специальные "окна", сам процесс слива не занимает много времени. Одновременно станция может принимать две машины. Современное оборудование позволяет идентифицировать перевозчика с помощью электронных карт доступа, вести учет количества и химических параметров сточных вод.

При этом станция блокирует неприятные запахи. Отходы разбавляются водой и отправляются в централизованную систему канализации, откуда попадают на Нижегородскую станцию аэрации для очистки. Кроме того, станция полностью автоматизирована, способна работать круглосуточно и при большом перепаде температур. После каждого сброса отходов система промывается.

Нижегородскую станцию аэрации, которая до прошлого года была единственной официальной точкой приема ЖБО, за 2020 год посетило 4 700 машин для слива 24 млн литров ЖБО. Таким образом, обе станции приняли около 40 млн литров отходов, что в 2,3 раза больше показателей 2019 года (17 млн литров и 3 500 машин).

Как пояснили в пресс-службе, дополнительным преимуществом для ассенизаторов является и то, что сливать жидкие бытовые отходы как на станции аэрации, так и на новой автоматизированной станции они могут бесплатно. Для этого им необходимо предоставить в Нижегородский водоканал данные машин и водителей, а также адреса, с которых собираются ЖБО. После этого выдается разрешение на слив сразу на две станции.

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Теги:
Водоканал Отходы
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