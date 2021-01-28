Фото:
Новый почетный консул может появиться в Нижегородской области. Об этом сообщил представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов в ходе прямой линии в НОИЦ 4 февраля 2021 года.
По его словам, в настоящее время рассматривается вопрос о назначении почетного консула Боснии и Герцеговины.
"Есть конкретный кандидат. Документы сейчас находятся на рассмотрении", - сказал Сергей Малов.
Он напомнил, что сейчас в регионе работают семь почетных консулов иностранных государств (Абхазия, Австрия, Мальта, Португалия, Словения, Франция, Армения).
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+