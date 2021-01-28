Новый почетный консул может появиться в Нижегородской области Общество

Фото: с сайта boljabosna.com

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новый почетный консул может появиться в Нижегородской области. Об этом сообщил представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов в ходе прямой линии в НОИЦ 4 февраля 2021 года.

По его словам, в настоящее время рассматривается вопрос о назначении почетного консула Боснии и Герцеговины.

"Есть конкретный кандидат. Документы сейчас находятся на рассмотрении", - сказал Сергей Малов.

Он напомнил, что сейчас в регионе работают семь почетных консулов иностранных государств (Абхазия, Австрия, Мальта, Португалия, Словения, Франция, Армения).