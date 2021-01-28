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Культура и отдых

Более 20 новых уличных работ создадут в Нижнем Новгороде участники фестиваля "Место" в 2021 году

04 февраля 2021 15:57  [103] Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Более 20 новых работ создадут в Нижнем Новгороде участники фестиваля уличного искусства "Место" в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фестиваль в 2021 году пройдет в Нижнем Новгороде в пятый раз и в этом году он станет частью программы 800-летия города, поэтому проводится совместно с "Центром 800". Мероприятия запланированы на июнь.

Предполагается, что работы будут создавать как местные художники стрит-арта, так и около 40 мастеров, приехавших со всей страны.

Организаторы уже начали выбирать объекты для новых фестивальных работ. Их интересуют стены технических зданий, фасады домов, заборы в любом районе Нижнего Новгорода. Главное - чтобы поверхности были в свободном доступе, хорошо видны и не являлись архитектурными памятниками или объектами культурного наследия.

Интересные локации можно прислать на почту: mesto.fest@mail.ru с темой "Объект для фестиваля". Фотографии лучше сделать с нескольких ракурсов. Также принимаются скриншоты с панорам из интернет-карт.

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Теги:
Фестиваль Художник
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