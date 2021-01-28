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Бизнес

Руководство завода им. Свердлова заявляет о вхождении в Ростех в ближайшее время

04 февраля 2021 17:17  [29] Бизнес

Фото: с официальной страницы ФПК Свердлова ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" (Дзержинск) войдет в Госкорпорацию "Ростех" в ближайшее время. Об этом генеральный директор дзержинского предприятия Юрий Шумский сообщил коллективу завода.

"Тема, вызывающая переживания свердловцев, касается вхождения ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" в госкорпорацию "Ростех" - вопрос уже решён, это произойдёт в ближайшее время. Переходный период начался", - сказал Юрий Шумский.

Он добавил, что благодаря "Ростеху" завод имени Я.М. Свердлова заключил крупные контракты.

Напомним, что "Ростех" хочет создать на базе дзержинских ГосНИИ "Кристалл" (входит в субхолдинг "Спецхимия" "Ростеха") и завода им. Свердлова индустриальный парк взрывчатых веществ. Однако для этого необходимо передать завод Свердлова в управление "Ростеху".

ФКП "Завод им.Я.М. Свердлова" базовое предприятие боеприпасной отрасли страны. В течение многих лет оно является полигоном для отработки инновационных технологий, новых изделий, уникального оборудования, автоматизированных систем управления и их освоения в производстве.

ГосНИИ "Кристалл" является многопрофильной отраслевой организацией, которая создает и внедряет технологии взрывчатых веществ для военной техники и других отраслей промышленности.

В новом комплексе "Кристалл" будет курировать научную часть работы и сохранит незначительную долю производства. Также на базе НИИ будет создан центр малотоннажной химии, который сосредоточится на разработке технологических процессов синтеза бризантных взрывчатых веществ и составов на их основе. Центр продолжит выполнять гособоронзаказ, но при этом нарастит долю производства гражданской продукции.

Заводу имени Свердлова займется своим основным производством.

Кроме того, на территорию индустриального парка планируется привлечь и других резидентов.

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Теги:
Дзержинск ОПК Промышленность
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