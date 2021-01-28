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Звание "Заслуженный предприниматель" впервые присвоят в Нижегородской области

04 февраля 2021 19:23  [92] Бизнес

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе на присвоение звания "Заслуженный предприниматель Нижегородской области". Об этом сообщили в региональном Минпроме.

Прием заявок продлится до 15 марта 2021 года.

"Награды лучшим в своей сфере деятельности предусмотрены во многих отраслях производства. Так, почетное звание присваивают работникам нефтяной и газовой, текстильной и лёгкой промышленности, химикам, металлургам, машиностроителям. Однако весомый вклад в экономику региона вносят и представители малого и среднего бизнеса. Многие из них принимают активное участие в развитии государственно-частного партнерства, добиваются высоких результатов в производстве, а также в обеспечении достойного качества и конкурентоспособности продукции или услуг. Поэтому мы решили учредить награду "Заслуженный предприниматель". И Законодательное собрание региона наше предложение поддержало", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он добавил, что почетный знак будет вручаться гражданам за особые заслуги в развитии предпринимательства Нижегородской области, реализацию инвестиционных проектов, высокие результаты в обеспечении качества и конкурентоспособности продукции или услуг.

Ходатайство о присвоении звания может быть инициировано коллективом организаций или индивидуальных предпринимателей, а также депутатами Законодательного собрания, органами исполнительной власти, региональной Торгово-промышленной палатой, уполномоченным по защите прав предпринимателей Нижегородской области, общественными организациями, органами местного самоуправления или лично главой региона.

Диплом о присвоении звания подписывает губернатор Нижегородской области и председатель Законодательного собрания. Предпринимателям, удостоенным звания, в торжественной обстановке вручаются диплом и памятный нагрудный знак.

Оригиналы заявлений о присвоении звания необходимо предварительно отправить на почту: konkurs@minprom.kreml.nnov.ru. Важно соответствие претендента требованиям, указанным в положении о звании "Заслуженный предприниматель Нижегородской области". Условия участия в конкурсе доступны на сайте Минпрома.

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Теги:
Малый и средний бизнес Награждение
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