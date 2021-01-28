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Нижний сегодня: главные события дня

04 февраля 2021 19:28  [75] Общество

Сильная метель надвигается на Нижний Новгород, есть вероятность ЧС

Метель ожидается сегодня в ночь с 4 на 5 января и завтра днем. Возможно, что это неблагоприятное погодное явление продлится и в ночь с 5 на 6 января. Во время метели порывы ветра будут достигать 12-17 м/с, видимость ухудшится до 500 метров и менее. На дорогах образуются снежные заносы, накат и гололедица.

Новую схему движения на Циолковского в Нижнем Новгороде ввели с 4 февраля

С 4 февраля закрыли участки по улицам Циолковского (на участке дороги от ул. Культуры до ул. Мирошникова) и Культуры (на участке дороги от дома №113 до ул. Коперника). Изменения ввели из-за строительства развязки. Также изменилось движение общественного транспорта, и были перенесены остановки. Установили три допсветофора: на перекрестке улиц Коммуны и Мирошникова, на пересечении Юбилейного бульвара и ул.Коперника, и на пересечениях улиц Федосеенко и Коммуны.

Коты поселились в нижегородском парке "Швейцария"

Кот и кошка поселились в нижегородском парке "Швейцария", где ведутся работы по благоустройству. Рабочие заметили животных летом. Сначала кот и кошка не подходили к ним близко. Но с наступлением холодов пришлось искать себе теплое место, и сейчас животные греются в техническом помещении подрядчика.

Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 4 февраля

По данным на 4 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 86 311 человек, в том числе 471 новый случай заболевания зарегистрирован за прошедшие сутки, а днем ранее - 477 новых случаев COVID-19.

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 11 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 11 районах Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 86 311 человек, из которых 37 382 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 48 929 – за пределами областного центра.

Прокуратура выясняет причины падения девочки с 9-го этажа дома в Нижнем Новгороде

Девочке было 14 лет. Прокуратуре предстоит проверить исполнение законодательства о безнадзорности и правонарушениях несовершеннолетних. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Бронзовый макет старого Нижнего Новгорода появится в кремле

Автор проекта – экскурсовод Олег Вдовин предлагает установить объёмный план старого города около Дмитриевской башни внутри кремля, чтобы создать новое место для привлечения туристов. В бронзе хотят отлить историческую часть кремля и прилегающие территории, в том числе земляной вал.

Спрос на обучение в нижегородской "Школе 800" превысил количество мест

Министр образования региона Ольга Петрова объяснила столь высокое количество желающих учиться в этой школе тем, что вокруг расположены спальные микрорайоны.

Благоустройством сквера на пл.Горького займется "Московское наследие"

Победителю аукциона предстоит начать работы в феврале 2021 года и завершить в июне этого года. Проект предусматривает замену асфальта на гранитную брусчатку двух цветов: тёмно-серого и светло-серого. Что касается уличного освещения, то в сквере планируется установить мультиконсольные опоры светильников, а сами светильники по форме будут полусферические со светодиодным источником света. Проект также предполагает восстановление газонов, установку чугунных лавочек, которые станут сочетаться с опорами светильников.

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