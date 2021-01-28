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Происшествия

Сразу семь ДТП произошло в Нижнем Новгороде 4 февраля

05 февраля 2021 08:40  [2] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Сразу семь ДТП с пострадавшими произошло в Нижнем Новгороде накануне, 4 февраля. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

В дорожно-транспортных происшествиях травмировались три пешехода, а также произошло четыре столкновения.

Нижегородская Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать скоростной режим, проблематичны спуски и подъемы. Пешеходам следует быть внимательными при переходе дороги в условиях плохой видимости.

По данным портала Яндекс. Пробки, из-за снегопада сложная дорожная ситуация наблюдается во всех районах города утром 5 февраля. Уже зафиксировано три ДТП. Пробки в Нижнем Новгороде достигли 10 баллов.

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Теги:
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