Сразу семь ДТП произошло в Нижнем Новгороде 4 февраля Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Сразу семь ДТП с пострадавшими произошло в Нижнем Новгороде накануне, 4 февраля. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

В дорожно-транспортных происшествиях травмировались три пешехода, а также произошло четыре столкновения.

Нижегородская Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать скоростной режим, проблематичны спуски и подъемы. Пешеходам следует быть внимательными при переходе дороги в условиях плохой видимости.

По данным портала Яндекс. Пробки, из-за снегопада сложная дорожная ситуация наблюдается во всех районах города утром 5 февраля. Уже зафиксировано три ДТП. Пробки в Нижнем Новгороде достигли 10 баллов.