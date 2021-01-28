ЧС возможны в Нижегородской области из-за сильного мокрого снега Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Сильный мокрый снег может стать причиной ЧС в Нижегородской области. По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", сегодня утром и днем 5 февраля в регионе ожидается налипание мокрого снега (35 мм и более).

В связи с этим, возможны различные чрезвычайные ситуации.

Нижегородская Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать скоростной режим, особенно на спусках и подъемах.

Утром Нижний Новгород сковали пробки в 10 баллов, что парализовало движение транспорта на основных магистралях.

Добавим, что по данным портала Яндекс.Пробки в 09:15 ситуация не улучшилась, а скорее усугубилась – преимущественно в центре города и на подъезде к мостам. Зафиксировано 5 аварий.