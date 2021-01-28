Мобильный городок для водителей ставят 5 февраля на опасном участке нижегородской трассы Общество

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Мобильный городок для водителей установят сегодня, 5 февраля, на опасном участке трассы в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Городок жизнеобеспечения появится на 452 км М-7 около д. Ветчак в Кстовском районе.

Также будет установлен мобильный пункт обогрева на 21 км дороги Нижний Новгород – Киров у д. Золотово на Бору.

Ориентировочный срок прибытия на место в 11:30.

Ранее сообщалось о сильных снегопадах в Нижегородской области, которые начались вечером 4 февраля и продолжаются 5 февраля, что может стать причиной ЧС.

Дорожная ситуация в Нижнем Новгороде крайне сложна – пробки оцениваются в 10 баллов. Нижегородская Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать скоростной режим, особенно на спусках и подъемах.