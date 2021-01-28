Директор нижегородской организации подделал документы для проведения капремонта домов Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Директор нижегородской организации подделал документы для проведения работ по капремонту многоквартирных домов. Об этом сообщили в прокуратуре региона 5 февраля 2021 года.

По закону ремонтировать дома могут только те компании, которые включены в перечень квалифицированных подрядчиков.

Для включения в этот перечень руководитель организации подделал справку из налогового органа, чтобы скрыть долги по налогам.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа).