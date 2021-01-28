Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 5 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
05 февраля 2021 10:08  [22] Объединенный блок сети и розничного бизнеса банка "Открытие" возглавил Александр Пахомов
05 февраля 2021 09:44  [80] Директор нижегородской организации подделал документы для проведения капремонта домов
04 февраля 2021 19:23  [231] Звание "Заслуженный предприниматель" впервые присвоят в Нижегородской области
04 февраля 2021 18:40  [283] Руководство завода Свердлова опровергает информацию о массовом увольнении
04 февраля 2021 17:17  [239] Руководство завода им. Свердлова заявляет о вхождении в Ростех в ближайшее время
04 февраля 2021 15:27  [174] Новая станция ЖБО в Нижнем Новгороде позволила снизить нелегально утилизированные отходы
04 февраля 2021 10:57  [245] Предприниматели Большого Болдина представили новые инвестпроекты
03 февраля 2021 18:57  [355] ОМК присоединит трубный завод в Татарстане к Выксунскому метзаводу
03 февраля 2021 17:34  [296] Молочная ферма за 230 млн рублей начнет работать в Большеболдинском районе в 2021 году
03 февраля 2021 16:37  [373] Нижегородские ученые разработали импортозамещающие шлифовальные машины
Бизнес

Директор нижегородской организации подделал документы для проведения капремонта домов

05 февраля 2021 09:44  [80] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Директор нижегородской организации подделал документы для проведения работ по капремонту многоквартирных домов. Об этом сообщили в прокуратуре региона 5 февраля 2021 года.

По закону ремонтировать дома могут только те компании, которые включены в перечень квалифицированных подрядчиков.

Для включения в этот перечень руководитель организации подделал справку из налогового органа, чтобы скрыть долги по налогам.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа).

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье Прокуратура Ремонтные работы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
28 января 2021 15:55Реставрация боевого хода Нижегородского кремля
Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph