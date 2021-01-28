Эксперты ФоРГО считают, что партии в Нижегородской области еще не вышли "из зимней спячки" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты Нижегородского филиала ФоРГО считают, что партии в Нижегородской области еще не вышли "из зимней спячки". Об этом было заявлено накануне на заседании эксперт-клуба, который был посвящен партийно-политическому ландшафту в канун выборов 2021 года.

Отметим, что в оценке общественных настроений накануне выборов мнения участников встречи разделились. Профессор Сергей Кочеров прогнозировал рост протеста и социальный взрыв, в случае если "назревшие реформы не будут проведены". Социолог же Александр Прудник утверждает, что депрессивное психологическое состояние общества не повлечет за собой роста политической активности граждан. "Ожидания, что выборы переменят политический ландшафт не оправданы", - заявил он.

Партии, по мнению экспертов, к началу февраля еще не вышли из "зимней спячки". "Информационную повестку партии пока не формируют, и уровень их одобрения населением низок", - заявил Максим Лубяной, опираясь на январские соцзамеры, проведенные ИПСУ.

Эта оценка в определенной степени получила корреляцию и в выступлениях региональных лидеров оппозиционных партий. Их выступления были лишены драйва, не изобиловали энтузиазмом и инновативностью.

Первый секретарь комитета НРО КПРФ, зампред Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Егоров, сообщил, что его партия разрабатывает программу по выводу страны из кризиса, но он пока не будет раскрывать ее секреты.

Председатель Совета НРО "Справедливая Россия". депутат Думы Нижнего Новгорода Татьяна Гриневич сообщила, что после завершения объединения ее партия рассчитывает увеличить свое представительство как на федеральном, так и на региональном уровне. Она не исключила, что Захар Прилепин будет избираться в Нижегородской области, и заявила, что эсеры планируют получить в областном парламенте четыре мандата. При этом она выразила сомнение в том, что протест получит отражение в результатах выборов. На ее взгляд, протестующая молодежь на выборы не ходит, а те, кто ходит на выборы, не одобряют участников протеста.

Координатор НРО ЛДПР Алексей Круглов согласился с тем, что в обществе накопилась усталость, молодежи необходимо высказываться и напомнил, что депутатский корпус его партии самый молодой, и "акцент на молодежь" всегда был и будет основным в политике ЛДПР.

Оценка содержания предвыборной повестки, которую предложил член "Единой России", председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов, представляющий в парламенте страны Нижегородскую область, отличалась системностью анализа и конструктивным подходом. Он отметил, что повестка будет определяться ситуацией "идеального шторма", где есть "самое глубокое с 1945 года падение экономики в мировом масштабе, пандемия и беспрецедентное вмешательство во внутренние дела страны извне". По его мнению, "Единая Россия" сосредоточится на поддержке экономики, инфраструктурных проектах, образовании и совершенствовании здравоохранения.

"Нижегородская специфика предвыборной кампании ЕР будет связана с предстоящим юбилеем города и серьезной реновацией, благодаря которой Нижний Новгород обретет "столичность", - заявил Вячеслав Никонов, добавив, что в целом стратегия партии власти будет связана с решением социально-экономических проблем, здоровьем нации и защитой национального суверенитета.

Оценивая то, как представители партий видят избирательную кампанию, эксперты обратили внимание на слабую связь между партиями и обществом. "Источник протеста не руководитель ФБК, он лишь триггер, а настоящий источник возник в результате системных просчетов", и партии должны уметь ловить "социальный ветер", - заявил профессор Андрей Дахин.

Профессор Михаил Рыхтик, оценивая содержание предвыборной повестки, главную проблему увидел в ценностном разрыве элит и общества. "Этот разрыв и дефицит "справедливости" может быть преодолен свободной конкуренцией в ходе выборов", - заключил он.

В целом прошедшая дискуссия обнаружила, что процесс подготовки к выборам идет довольно напряженно и противоречиво. Подводя итоги дискуссии, модератор круглого стола, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов заметил, что сегодня предвыборная ситуация отличается высоким уровнем политической напряженности. "Турбулентность проникает всюду, уже и в экспертном сообществе наблюдается и политизация, и поляризация", - добавил он в заключение.

Заседание эксперт-клуба прошло накануне в Нижнем Новгороде в конференц-зале отеля "Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin". Информационные партнеры проекта: ведущие информагентства региона: "НТА-Приволжье", "НИА-НН", "Нижний Сейчас", "АПН-НН", "Полит-НН. РУ", "Правда ПФО".