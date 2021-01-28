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Общество

Мусорную теплоэлектростанцию могут построить в Нижегородской области

05 февраля 2021 11:23  [39] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мусорную теплоэлектростанцию (МТЭС) могут построить в Нижегородской области. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на презентацию ВЭБ.РФ, которая была представлена на совещании у заместителя председателя комитета по энергетике Госдумы Валерия Селезнева.

На МТЭС сжигаемые бытовые отходы перерабатываются в тепло и электроэнергию.

В настоящее время такие станции уже строятся в Московской области и Казани. Строительством занимается дочерняя структура госкорпорации "Ростех" – "РТ-инвест" – при финансировании ВЭБ.РФ. Их планируется запустить в 2022–2023 годах.

В мае 2020 года "Ростех", "Росатом" и ВЭБ.РФ заключили соглашение о строительстве в 2025–2027 годах еще не менее 25 МТЭС. Сейчас составлен предварительный список городов, где планируется реализовать этот проект.

На первом этапе МТЭС предлагается построить в районе Сочи, Тамани, а также в Кавминводах и Подмосковье. На втором этапе - в районе Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, городов Самарской (Самара, Тольятти, Сызрань) и Ростовской (Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты) агломераций.

В перспективе строительство предприятий позволит избавиться от мусорных полигонов и утилизировать до 50% твердых бытовых отходов в стране.

Стоимостью реализации проекта оценивается в 600 млрд рублей. Параметры проекта и структура его финансирования еще не определены.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал на совещании с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, что мусороперерабатывающая отрасль нуждается в серьезных инвестициях и новых технологиях, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду. 

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Теги:
ТБО Теплоснабжение Электроэнергия
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