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Общество

Прокуратура помогла защитить права 4 тысяч дольщиков Нижегородской области

05 февраля 2021 12:20  [78] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Прокуратура помогла защитить права 4 тысяч дольщиков. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области, подводя итоги своей работы в 2020 году на заседании коллегии под председательством и.о. прокурора региона Вячеслава Рехтина.

В результате совместного взаимодействия с властями удалось сократить число проблемных объектов со 190 до 55.

В сфере ЖКХ в результате вмешательства прокуратуры удалось добиться завершения ремонтных работ в более 700 многоквартирных домах, из программы капитального ремонта исключены десятки домов, ранее признанных аварийными.

Прокурорское вмешательство также способствовало погашению долгов перед бизнесом в размере более чем 109 млн рублей.

Особое внимание уделялось вопросам защиты прав социально-незащищенных категорий населения: инвалидов, ветеранов, пенсионеров, семей с детьми. Приняты меры к восстановлению свыше 9 тысяч нарушенных прав несовершеннолетних, в том числе на образование и обеспечение жильем.

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Теги:
Дольщики ЖКХ Прокуратура
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