Молодые специалисты АПЗ получили стипендии за профессионализм Общество

Фото: Елена Галкина

Молодые специалисты АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" (АПЗ) получили стипендии за профессионализм. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Ежегодно АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" назначает стипендию молодым специалистам дочерних обществ. На АПЗ в 2021 году её будут получать инженер-конструктор Андрей Харьков, инженер-электроник Мария Шарова, инженеры-конструкторы Сергей Борисов, Олеся Горячева и инженер-программист Никита Чекмарёв.

За несколько лет они зарекомендовали себя грамотными специалистами, умеющими быстро и качественно решать производственные задачи, отметили на предприятии. Каждый из них отличился в разработке новой техники и технологий, достиг особых успехов в их освоении и внедрении в производство.

"Для нас стипендия – это не только отличное поощрение, но и стимул для дальнейшего развития и профессионального роста", - сказал Сергей Борисов.

Сергей Борисов участвовал в адаптации КД беспилотника вертолетного типа к условиям заводского производства БПЛА, проводил аэродинамические расчеты, выявившие недостатки конструкции. Занимается сопровождением изделия МИ разных модификаций, проводит опытные работы по изделию ВМА.

Андрей Харьков участвует в освоении, отработке конструкции и внедрении в производство отдельных блоков специзделий, готовит проекты извещений на изменение конструкции изделий для повышения их качества и технологичности. Разрабатывает и реализует заявки по улучшению производственной среды в рамках Бережливого производства.

Олеся Горячева проектирует технологическую оснастку для различных видов литья, а также приспособлений для термообработки деталей. С 2017 года преподает в АПК компьютерную и инженерную графику, является председателем экзаменационной комиссии.

Мария Шарова разрабатывает прикладное программное обеспечение (ПО) для автоматизированных систем контроля. Является соавтором ПО для анализа погрешностей ДНГ методом вариации Аллана, которое успешно прошло регистрацию и является интеллектуальной собственностью АПЗ.

Никита Чекмарёв разрабатывает файлы для изготовления фотошаблонов и управляющих программ сверления, фрезерования и тестирования печатных плат. Активный рационализатор. Его рацпредложения в одном случае позволили сократить время простоя станков, в другом – в 6 раз уменьшить время загрузки.

Для того, чтобы получить стипендию, необходим стаж работы не менее 2 лет, возраст до 30 лет и высшее образование. Также необходимо участвовать в разработке новой техники и технологии, их освоении и внедрении в производство. Размер выплат - 15 тысяч рублей в квартал в течение года.