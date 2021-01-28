Библиотека Варнавинского района получит тысячу книг Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Библиотека Варнавинского района получит тысячу книг. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Дзержинские волонтеры передадут книги в библиотеку села Макарий. Ранее там произошел крупный пожар. Здание спасти не удалось, как и весь библиотечный фонд, накопленный за многие годы. К акции, объявленной нижегородскими волонтерами, присоединились и организаторы проекта по сбору и реставрации книг "Вторая жизнь".

"Мы реализуем проект "Вторая жизнь" с сентября 2020 года и уже имеем неплохой опыт в восстановлении книг. Как только узнали о беде, случившейся в Макарии, сразу решили, что обязательно должны помочь", - сказала руководитель проекта Валерия Кокорина.

В настоящее время волонтеры проекта совместно с администрацией Дзержинска ведут переговоры о передаче книг в библиотеку "Мавринка".

Напомним, 30 января 2021 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел выездное совещание в селе Макарий Варнавинского района. Как сообщил глава региона, достигнута договоренность о том, что местный библиотечный фонд, утраченный при пожаре, будет восстановлен в рамках национального проекта "Культура". Кроме того, многие неравнодушные жители жертвуют литературу для восстановления библиотеки в селе.

"В ближайшее время мы займемся проектированием будущего компактного многофункционального культурного комплекса, который, уверен, будет комфортнее прежнего", - сказал Глеб Никитин.

Ранее агентство НИА "Нижний Новгород" сообщало о том, что в культурно-спортивном комплексе "Ветлуга" произошел пожар. В здании располагались сельская администрация, почта, зрительный и спортивный залы, библиотека и мастерская для проведения уроков технологии Макарьевской основной школы.