Посетителей нижегородского ТРЦ "Небо" эвакуировали 5 февраля Происшествия

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Посетителей нижегородского торгово-развлекательного центра "Небо" эвакуировали 5 февраля 2021 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Экстренно выводить людей из здания пришлось около 12:35 из-за срабатывания системы пожарного оповещения.

Всего были эвакуированы 1200 человек.

Как выяснилось позднее, причиной срабатывания сигнализации стало возгорание пищи на плите одного из кафе.

Напомним, 9 января из торгового центра эвакуировали почти 2 тысячи посетителей. Причиной стало ложное срабатывание пожарной сигнализации в одном из магазинов.