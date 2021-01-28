Посетителей нижегородского ТРЦ "Небо" эвакуировали 5 февраля

Фото:
Посетителей нижегородского торгово-развлекательного центра "Небо" эвакуировали 5 февраля 2021 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Экстренно выводить людей из здания пришлось около 12:35 из-за срабатывания системы пожарного оповещения.
Всего были эвакуированы 1200 человек.
Как выяснилось позднее, причиной срабатывания сигнализации стало возгорание пищи на плите одного из кафе.
Напомним, 9 января из торгового центра эвакуировали почти 2 тысячи посетителей. Причиной стало ложное срабатывание пожарной сигнализации в одном из магазинов.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+