Ящики упали на рабочего предприятия в Заволжье Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Ящики упали на рабочего предприятия в Заволжье. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области 5 февраля 2021 года.

Начато расследование несчастного случая в ООО "Флайг+Хоммель".

С высоты на кладовщика упали пластиковые ящики, в результате чего работник получил многочисленные травмы.

Выясняются обстоятельства произошедшего.