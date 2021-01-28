Подготовку к 800-летию разделят на блоки
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Новая схема на Циолковского
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 5 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Происшествия
05 февраля 2021 13:57  [104] Ящики упали на рабочего предприятия в Заволжье
05 февраля 2021 13:06  [139] Посетителей нижегородского ТРЦ "Небо" эвакуировали 5 февраля
05 февраля 2021 12:06  [115] Более 8 кг наркотиков изъяли у 20-летних нижегородцев
05 февраля 2021 11:20  [233] Нижегородские пассажиры толкали маршрутку, чтобы доехать до работы 5 февраля
05 февраля 2021 08:40  [324] Сразу семь ДТП произошло в Нижнем Новгороде 4 февраля
04 февраля 2021 16:33  [204] ГИБДД сообщает о снижении числа аварий на нижегородских дорогах в 2020 году
04 февраля 2021 14:42  [568] Сильная метель надвигается на Нижний Новгород, есть вероятность ЧС
04 февраля 2021 12:04  [255] Ревнивый любовник получил 5,5 лет колонии за покушение на убийство нижегородского таксиста
04 февраля 2021 11:27  [334] Квартиры затопило из-за прорыва трубы в жилом доме в Нижнем Новгороде
04 февраля 2021 10:18  [395] Прокуратура выясняет причины падения девочки с 9-го этажа дома в Нижнем Новгороде
Происшествия

Ящики упали на рабочего предприятия в Заволжье

05 февраля 2021 13:57  [104] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Ящики упали на рабочего предприятия в Заволжье. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области 5 февраля 2021 года.

Начато расследование несчастного случая в ООО "Флайг+Хоммель".

С высоты на кладовщика упали пластиковые ящики, в результате чего работник получил многочисленные травмы.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госинспекция труда Заволжье Производство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
28 января 2021 15:55Реставрация боевого хода Нижегородского кремля
Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph