Ящики упали на рабочего предприятия в Заволжье. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области 5 февраля 2021 года.
Начато расследование несчастного случая в ООО "Флайг+Хоммель".
С высоты на кладовщика упали пластиковые ящики, в результате чего работник получил многочисленные травмы.
Выясняются обстоятельства произошедшего.
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