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Общество

Группа "Открытие" создает кафедру на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ

05 февраля 2021 14:38  [33] Общество

Фото: из группы вуза в соцсети ВКонтакте

Группа "Открытие" создает кафедру на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Кафедра будет готовить высококвалифицированные кадры в сфере цифровых технологий, а лучшие выпускники смогут трудоустроиться в компании группы "Открытие". Возглавит кафедру член правления, руководитель ИТ-блока банка "Открытие" Сергей Русанов.

На факультете компьютерных наук Высшей школы экономики начинает работу базовая кафедра группы "Открытие". Кафедра станет точкой контакта экспертов с ценной бизнес-практикой и молодых цифровых талантов. Благодаря ей будущие инженеры и разработчики смогут лучше развивать компетенции в области управления разработкой цифровых продуктов и сервисов, анализа больших объемов данных и информационной безопасности, получат опыт эффективной командной разработки, эксплуатации и масштабирования программных решений в промышленном масштабе.

Планируется, что группа "Открытие" будет привлекать для работы на кафедре своих сотрудников и экспертов, преподавать на факультете свои собственные дисциплины и курсы для студентов бакалавриата и магистратуры, реализует программу практик и стажировок, открытых лекций и круглых столов по актуальным профильным темам. В перспективе организация межкампусных курсов и общеуниверситетских факультативов, проектная работа и коллаборации с научно-учебными и международными лабораториями по организации совместных исследований.

"Создание нашей кафедры в НИУ ВШЭ - пример взаимовыгодного сотрудничества, позволяющего нам видеть перспективных студентов, а университету - расширять спектр своих учебных программ. Банк и компании группы "Открытие" реализуют и развивают интересные ИТ-решения, получающие признание индустрии и профессиональные награды рынка. У нас работает много специалистов с богатой бизнес-практикой и экспертизой в предметной области. Эта экспертиза и наши практические кейсы представляют интерес и ценность для дальнейшего улучшения образовательного процесса на факультете компьютерных наук. Непрерывная поставка функционала цифровых финансовых продуктов в нашем бизнесе порождает значительный спрос на собственных разработчиков. Мы планируем привлечь в ближайшие два года около 1000 ИТ-специалистов на инхаус и развивать собственные цифровые таланты. В компаниях группы работают сильные профессиональные команды, и мы всегда рады видеть в наших рядах новых молодых специалистов, в подготовке которых теперь будем принимать непосредственное участие", - отметил член правления, руководитель ИТ-блока банка "Открытие" Сергей Русанов.

"Развитие партнерских отношений с ведущими российскими компаниями – одно из приоритетных направлений работы факультета. Создание базовой кафедры группы компаний "Открытие", занимающей лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка, является важным шагом в решении задачи подготовки ИТ-специалистов. Сотрудничество открывает широкие возможности перед студентами факультета компьютерных наук в части работы с реальными кейсами, а перед научными коллективами – в совместной реализации прикладных проектов. Кроме того, запланирована организация совместных круглых столов и участие группы "Открытие" в мероприятиях факультета. Так, в этом году банк "Открытие" стал платиновым партнером IV Международной олимпиады по анализу данных (IDAO), которую факультет успешно проводит с 2018 года", - добавила заместитель декана по развитию и административно-финансовой работе НИУ ВШЭ Ирина Плисецкая.

Стоит отметить, что эта кафедра станет уже второй площадкой группы "Открытие" в НИУ ВШЭ. В 2020 году на Факультете бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ начала работать базовая кафедра банка "Открытие" по рискам. Банк "Открытие" является постоянным благотворителем НИУ ВШЭ.

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Теги:
Банки Вузы Образование
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