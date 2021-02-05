Талисман нижегородского "Торпедо" борется за звание лучшего в КХЛ Спорт

Фото: с сайта премии

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Талисман нижегородского "Торпедо" по имени Торрик борется за звание лучшего в континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Торрик участвует в премии "Талисмания КХЛ" , в рамках которой представители клубов смогут проявить себя в танцевальной битве и продемонстрировать хоккейное мастерство.

В рамках первого конкурсного испытания олененок Торрик представил на суд жюри видео, в котором показал зажигательные латиноамериканский и гавайский танцы, а также танец с тростью в сопровождении двух девушек. В заключительном номере к нему присоединились супруга Виктория и сын Тоша.

Лучший талисман выберут спортивный комментатор Денис Казанский, хореограф Егор Дружинин и шоумен Тимур Родригез.

Однако, нижегородцы могут помочь Торрику получить дополнительное преимущество. Для этого необходимо с 12:00 5 февраля до 12:00 13 февраля зайти на сайт премии и проголосовать за талисман, поставив лайк на его видео.

СПРАВКА (с сайта премии):

Торрик в игре с 2008 года.

Характер: заботливый, радушный, верный.

История: Жил-был на свете олененок Торрик. Он был веселым, любил скакать по лесу и веселить собратьев-зверей. Но чем старше становился олененок, тем больше понимал: хочется ему попасть на настоящий праздник, веселиться и завести друзей. И в один прекрасный день пришло Торрику письмо. Открывает конверт, а там приглашение на хоккейный матч! Приходите все, поддержите местную команду! Отправился Торрик на хоккейную арену. И как только зашел на трибуны, сразу понял — здесь его место! На арене было весело, зрители хлопали и кричали, и Торрик в этой атмосфере пришелся как нельзя кстати. Через несколько лет Торрик увидел на противоположной трибуне олениху Викторию. Это была любовь с первого взгляда! Ну а что может быть лучше, чем встретить свою половинку, которая разделяет твою любовь к веселью и к хоккею? Их роман быстро набирал обороты, и вскоре Торрик с Викторией поженились, а спустя три года семья представила всем болельщикам на хоккейной арене своего сына. Имя олененку — Тоша — выбирали сами болельщики. С тех пор они веселят всех втроем, и показывают, что смотреть хоккей в окружении семьи и близких — непередаваемое удовольствие.