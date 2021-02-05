Застройщик незаконно сократил метраж дольщика в ЖК "Дом на Радио"

ЖК Дом на Радио
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АО "СЗ НО "Дирекция по строительству" не смогло оспорить в суде штрафные санкции за нарушение прав дольщика. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
В пресс-службе пояснили, что в управление поступило заявление от частного лица. Заявитель указывал на то, что заключил договор долевого строительства многоквартирного дома в ЖК "Дом на Радио" (ул.Радио, д.10), где застройщиком выступала "Дирекция по строительству". Однако, при принятии квартиры площадь жилья оказалась меньше, чем была указана в договоре.
Дольщик потребовал вернуть средства за недостающую жилплощадь, но застройщик отказался, ссылаясь на пункт договора, в котором обязуется вернуть деньги лишь в том случае, если площадь квартиры будет меньше на 5 и более процентов. У заявителя недостающие метры не превышали 5%.
Между тем, специалисты Роспотребнадзора усмотрели в действиях "Дирекции по строительству" нарушение прав потребителей и компания была оштрафована по ч.2 ст.14.8 КоАП РФ (Включение в договор условий, ущемляющих права потребителя).
Застройщик не согласился с данным решением и пытался обжаловать его в суде. Однако суд арбитражный суд первой и апелляционной инстанции встали на сторону Роспотребнадзора.
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