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Общество

Почти 32 тысячи жителей Нижегородской области получат уведомления о долгах за электроэнергию

05 февраля 2021 15:29  [110] Общество

"ТНС энерго НН" направило потребителям-неплательщикам в квитанциях за январь 2021 года уведомление о наличии задолженности за потребленную электроэнергию и возможном ограничении энергоснабжения в случае ее неоплаты. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Общая сумма задолженности граждан-потребителей, которым направлены уведомления, составила более 172 млн рублей.

В число получателей уведомлений попали владельцы лицевых счетов с долгом за потребленный энергоресурс, превышающим 2-кратный норматив потребления, из них:

31 389 лицевых счетов – частные жилые дома и квартиры в многоквартирных домах;

434 лицевых счета – гаражи, садовые домики и хозяйственные постройки.

При получении уведомления в квитанции собственникам жилых домов и квартир необходимо в течение 20 дней в полном объеме погасить сумму задолженности. Владельцам гаражей, собственникам садовых домиков и хозяйственных построек – в течение 10 дней после получения квитанции с уведомлением. В случае неоплаты в отношении должников может быть введен режим полного ограничения подачи электроэнергии.

"ТНС энерго НН" рекомендует своим клиентам ответственно отнестись к предупреждению и оплатить имеющиеся долги. Сделать это можно дистанционно:

- банковской картой на сайте "ТНС энерго НН" или с помощью мобильного приложения для iOS или Android;

- через Сбербанк Онлайн или автоплатеж;

- через онлайн-сервисы и мобильные приложения банков-партнеров.

Клиенты компании, у которых нет возможности оплачивать счета онлайн, по-прежнему могут совершить платеж без комиссии через кассы в отделениях Почты России, терминалы самообслуживания "ТНС энерго НН", терминалы и кассы Сбербанка и других банков-партнеров и платежных агентов.

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Теги:
Долги Жилье ТНС Энерго
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