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Общество

Еще 75 нижегородских семей получат жилье по госпрограмме

05 февраля 2021 16:00  [51] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Еще 75 семей Нижегородской области получат жилье по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" в 2021 году. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

На строительство жилых домов будет направлено около 200 млн рублей субсидий: 80% средств выделяется из федерального и областного бюджетов, а 20% приходится на муниципалитет и работодателя.

"Доступное и комфортное жилье является одним из важнейших факторов закрепления кадров на селе. Решением жилищного вопроса для сельских жителей активно занимается государство. В этом году по программе "Комплексное развитие сельских территорий" для работников агропрома и специалистов социальной сферы в 12 районах Нижегородской области запланировано строительство жилых домов. Жилье смогут получить 75 семей по договорам найма", - отметил Глеб Никитин.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов пояснил, что по условиям программы, работник имеет право выкупить жилой дом, предоставленный ему по договору найма. При этом, если он отработает на предприятии 5 лет, то сможет приобрести дом в собственность по цене, не превышающей 10% расчетной стоимости строительства жилья. А по истечении 10 лет работы – по цене, не превышающей 1% расчетной стоимости строительства жилья.

По его словам, в 2021 году в Нижегородской области по программе "Комплексное развитие сельских территорий" жилые дома будут построены в Ардатовском, Вачском, Дальнеконстантиновском, Сеченовском, Бутурлинском, Вознесенском, Варнавинском, Шарангском, Уренском районах и в городских округах Бор, Сокольское, Семеновский.

Ранее Глеб Никитин сообщал, что три проекта по газификации планируется завершить в трех районах Нижегородской области в 2021 году по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий".

ФОК в Кстовском районе планируется построить по этой же программе.  

Всего федерация в 2021 году выделит 785 млн рублей на развитие нижегородских сельских территорий.

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Теги:
Жилье Семья Субсидии
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