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Общество

Нижний Новгород вновь встал в пробках 5 февраля

05 февраля 2021 16:45  [124] Общество

Фото: Яндекс.Пробки

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижний Новгород вновь встал в пробках 5 февраля. По данным портала Яндекс в 16:45 пробки достигли 9 баллов.

Самая сложная ситуация на улицах Ванеева, Сусловой, Белинского (на пересечении с ул.Ванеева), на Казанском съезде, ул.Родионова, пр.Гагарина (на пересечении с ул.Бекетова), в районе Комсомольской площади и ул. Коммуны. Мосты пока в целом свободны.

Два ДТП случилось на пр.Гагарина, и одно – на пр.Ленина, около Комсомольской площади.

Добавим, что дорожная ситуация продолжала оставаться сложной весь день 5 февраля. Даже днем пробки оценивались в 7 баллов, утром – в 10 баллов.

Напомним, мобильный городок для водителей установили сегодня на опасном участке трассы в Нижегородской области.

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Теги:
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