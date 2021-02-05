Мемориальную доску планируется установить в Нижнем Новгороде в память о Надежде Белик Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мемориальную доску планируется установить на здании Дворца детского творчества им. Чкалова в Нижнем Новгороде в память о Надежде Белик. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Надежда Николаевна Белик скончалась 3 февраля 2021 года на 91 году жизни. Она более 50 лет проработала директором Дворца детского творчества им.Чкалова, а после этого 20 лет руководила городской научно-практической лабораторией по проблемам воспитания и семьи.

Церемония прощания состоялась сегодня, 5 февраля.

"Буквально несколько дней назад Надежда Николаевна сказала, что счастлива застать реконструкцию своего родного Дворца имени Чкалова. К сожалению, она не дождалась завершения работ, но мы сделаем все возможное, чтобы ее детище стало современным и при этом обязательно сохранило тот уют, те традиции и уникальную атмосферу, которые зародились здесь благодаря неоценимому вкладу Надежды Белик", - сказал на церемонии губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что нижегородский детский лагерь "Звездочка" предлагается назвать в честь Надежды Белик.

Напомним, что соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Надежды Белик выразили глава региона Глеб Никитин, глава города Юрий Шалабаев и председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.