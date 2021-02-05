"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
Новая схема на Циолковского
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 8 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
05 февраля 2021 17:47  [53] Мемориальную доску планируется установить в Нижнем Новгороде в память о Надежде Белик
05 февраля 2021 17:12  [78] Глава Минздрава опроверг обязательную вакцинацию нижегородских учителей
05 февраля 2021 16:45  [138] Нижний Новгород вновь встал в пробках 5 февраля
05 февраля 2021 16:40  [110] Нижегородцев предупреждают о вероятности ЧС из-за морозов
05 февраля 2021 16:26  [125] Нижегородский детский лагерь "Звездочка" предлагается назвать в честь Надежды Белик
05 февраля 2021 16:25  [96] Еще 75 нижегородских семей получат жилье по госпрограмме
05 февраля 2021 15:29  [153] Почти 32 тысячи жителей Нижегородской области получат уведомления о долгах за электроэнергию
05 февраля 2021 15:19  [117] Застройщик незаконно сократил метраж дольщика в ЖК "Дом на Радио"
05 февраля 2021 14:38  [142] Группа "Открытие" создает кафедру на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ
05 февраля 2021 14:25  [131] Жительница Арзамаса оплатила 48 штрафов ради поездки в Турцию
Общество

Мемориальную доску планируется установить в Нижнем Новгороде в память о Надежде Белик

05 февраля 2021 17:47  [53] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мемориальную доску планируется установить на здании Дворца детского творчества им. Чкалова в Нижнем Новгороде в память о Надежде Белик. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Надежда Николаевна Белик скончалась 3 февраля 2021 года на 91 году жизни. Она более 50 лет проработала директором Дворца детского творчества им.Чкалова, а после этого 20 лет руководила городской научно-практической лабораторией по проблемам воспитания и семьи.

Церемония прощания состоялась сегодня, 5 февраля.

"Буквально несколько дней назад Надежда Николаевна сказала, что счастлива застать реконструкцию своего родного Дворца имени Чкалова. К сожалению, она не дождалась завершения работ, но мы сделаем все возможное, чтобы ее детище стало современным и при этом обязательно сохранило тот уют, те традиции и уникальную атмосферу, которые зародились здесь благодаря неоценимому вкладу Надежды Белик", - сказал на церемонии губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что нижегородский детский лагерь "Звездочка" предлагается назвать в честь Надежды Белик.

Напомним, что соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Надежды Белик выразили глава региона Глеб Никитин, глава города Юрий Шалабаев и председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Памятники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph