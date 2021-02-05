Глеб Никитин принял участие в конференции по реализации проекта "Эффективный регион" Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель министра экономического развития РФ Петр Засельский 5 февраля 2021 года приняли участие в конференции по реализации проекта "Эффективный регион". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

С приветственным словом на мероприятии, которое прошло в Корпоративном университете правительства Нижегородской области, выступили генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и председатель областного Законодательного собрания Евгений Люлин.

"Около трех лет назад Нижегородская область включилась в проект "Эффективный регион". Вместе с госкорпорацией "Росатом" был создан проектный офис. Работу вели по всем основным направлениям. Это и здравоохранение, и образование, и промышленность. Было запущено около 3 500 проектов, касающихся разных этапов – от улучшения работы поликлиник до выстраивания процессов на наших промышленных гигантах. Нам удалось вовлечь в работу огромное число участников. Это позволило качественнее реализовывать национальный проект "Производительность труда" и выработать собственные инструменты поддержки", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона привел в пример программу "Лидеры производительности", которая реализуется в рамках национального проекта "Производительность труда". Благодаря ей крупные предприятия могут обучать сотрудников инструментам производительности труда. По итогам прошлого года Нижегородская область стала лидером по количеству предприятий, участвовавших в программе, и по числу обученных людей.

"Для того чтобы включить в нацпроект новых участников, мы создали региональную программу по "доращиванию" предприятий. Ее задача - помочь малым предприятиям "вырасти" до минимальных критериев вхождения в нацпроект благодаря внедрению инструментов бережливых технологий. В 2020 году 10 таких предприятий уже вошли в программу, два из них смогли перейти в раздел средних предприятий и стать участниками нацпроекта", - добавил губернатор Нижегородской области.

Как отметил Глеб Никитин, с применением эффективных технологий была перестроена работа кадровых подразделений правительства региона. Вместо обособленных подразделений в каждом органе власти создан единый департамент. Это позволило объединить ряд функций, высвободить более 20 ставок госслужащих.

"У национального проекта "Производительность труда" есть целевая группа - сырьевые предприятия, но эти технологии применимы и в других отраслях. В момент пика пандемии президент России Владимир Путин дал поручение распространить принципы "бережливого производства" на другие отрасли, не ограничиваясь производствами. Очень приятно, что Нижегородская область является одним из лидеров по реализации национального проекта и сама выходит с инициативами", - подчеркнул Петр Засельский.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, который также выступил на конференции, рассказал о цифровой трансформации процессов в администрации города. В частности, сроки выдачи документов для изменения системы согласования земельных ордеров уже сейчас сократились в три раза.

"Цель цифровой трансформации, которую мы сегодня реализуем в администрации Нижнего Новгорода, – убрать излишнюю регламентированность процессов. Сегодня многое делается по принципу "так исторически сложилось". Меж тем, внутренние рабочие процессы должны меняться под решение актуальных задач. Например, сейчас в городе началось тестирование системы "Лобачевский", которая объединяет все пути обращения граждан – будь то письмо в мэрию, интернет-обращение на сайт или звонок в ЕДДС – в единую базу, что позволяет быстрее и более полно давать ответы на вопросы нижегородцев", - сказал Юрий Шалабаев.

"Работа по повышению эффективности всех сфер деятельности в рамках проекта "Эффективный регион" идет уже три года. За это время сделано многое. Принята приоритетная программа Нижегородской области "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Создан региональный центр компетенций – объединенный проектный офис "Росатома" и правительства области. Реализовано множество проектов в промышленности, тысячи людей прошли обучение. Бережливое производство позволяет каждому почувствовать себя частью единого сложного процесса. Повышаются компетенции и навыки всех членов коллектива, производственные и управленческие процессы становятся осознанными, увеличивается общая эффективность. Уверен, что нижегородские бережливые технологии, опыт наших успешных проектов будет востребован и в других регионах. Особо хочу отметить, что Законодательное собрание Нижегородской области станет первым региональным парламентом в стране, внедрившим систему бережливого производства", - подчеркнул председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.

По итогам конференции участникам проекта "Эффективный регион" были вручены региональные и корпоративные награды.