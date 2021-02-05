Остановку и парковку запретили на основных улицах Нижнего Новгорода до 8 февраля Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Остановку и парковку запретили на основных улицах Нижнего Новгорода до 8 февраля 2021 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

С вечера 5 февраля до 9 утра 8 февраля 2021 года нельзя останавливаться или парковаться на дорогах: по ул. Алексеевской, Верхневолжской набережной, Нижневолжской набережной, ул. Минина, ул. Горького, пл. Горького, ул. Пискунова, ул. Рождественской, ул. Октябрьской, ул. Добролюбова, ул. Ильинской и Ковалихинской.

Ограничения связаны с уборкой снега. Если машины будут стоять, то их переместят.

МП "РЭД" обязано установить информационные аншлаги на время проведения работ.

Напомним, движение транспорта под Чкаловской лестницей будет запрещено на протяжении полугода, начиная с 8 февраля.