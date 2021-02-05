Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Новая схема на Циолковского
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 8 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
06 февраля 2021 11:09  [144] Еще 472 человека подхватили коронавирус в Нижегородской области
06 февраля 2021 10:57  [228] Обсуждения по строительству многоэтажек в Советском районе проходят до 10 февраля
06 февраля 2021 09:22  [191] Остановку и парковку запретили на основных улицах Нижнего Новгорода до 8 февраля
05 февраля 2021 19:54  [251] Нижний сегодня: главные события дня
05 февраля 2021 19:12  [194] ЦОДД напоминает о перекрытии движения под Чкаловской лестницей
05 февраля 2021 18:16  [241] Одежду с символикой 800-летия Нижнего Новгорода разработают к юбилею города
05 февраля 2021 17:47  [313] Мемориальную доску планируется установить в Нижнем Новгороде в память о Надежде Белик
05 февраля 2021 17:12  [301] Глава Минздрава опроверг обязательную вакцинацию нижегородских учителей
05 февраля 2021 16:45  [329] Нижний Новгород вновь встал в пробках 5 февраля
05 февраля 2021 16:40  [316] Нижегородцев предупреждают о вероятности ЧС из-за морозов
Общество

Еще 472 человека подхватили коронавирус в Нижегородской области

06 февраля 2021 11:09  [144] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Еще 472 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 6 февраля. Об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 473 новых случая COVID-19.

По данным на 6 февраля инфекция подтверждена у 87 256 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 697 (вчера - 5 676).

За все время с начала пандемии выздоровели 79 361 человек, умерли – 2 198 человек.

Напомним, что 25 января губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения. В соответствии с ними увеличено максимально разрешенное число зрителей в кинотеатрах и театрах, а также участников спортивных тренировок и посетителей кафе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Бани и сауны в фитнес-центрах теперь могут возобновить работу, о чем неоднократно просили губернатора нижегородцы.

Однако, несмотря на определенную стабилизацию ситуации по коронавирусу, работающим пенсионерам-нижегородцам, а также женщинам, ждущим рождения ребенка, необходимо оставаться на самоизоляции до 14 февраля.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Инфекция Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph