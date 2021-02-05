Еще 472 человека подхватили коронавирус в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Еще 472 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 6 февраля. Об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 473 новых случая COVID-19.

По данным на 6 февраля инфекция подтверждена у 87 256 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 697 (вчера - 5 676).

За все время с начала пандемии выздоровели 79 361 человек, умерли – 2 198 человек.

Напомним, что 25 января губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения. В соответствии с ними увеличено максимально разрешенное число зрителей в кинотеатрах и театрах, а также участников спортивных тренировок и посетителей кафе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Бани и сауны в фитнес-центрах теперь могут возобновить работу, о чем неоднократно просили губернатора нижегородцы.

Однако, несмотря на определенную стабилизацию ситуации по коронавирусу, работающим пенсионерам-нижегородцам, а также женщинам, ждущим рождения ребенка, необходимо оставаться на самоизоляции до 14 февраля.