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Политика

Евгения Люлина наградили юбилейной медалью "Росатома"

06 февраля 2021 11:50  [52] Политика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Председателя Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина наградили юбилейной медалью "Росатома". Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента 6 февраля 2021 года.

Церемония награждения состоялась на отчетной конференции по реализации проекта "Эффективный регион" в Корпоративном университете правительства Нижегородской области. Накануне глава региона Глеб Никитин принял участие в этой конференции.

"Работа по повышению эффективности всех сфер деятельности в рамках проекта "Эффективный регион" идет в Нижегородской области уже три года. Реализовано множество проектов в промышленности, обучение прошли тысячи людей. Бережливое производство позволяет повысить уровень компетенций всех членов коллектива, сделать более эффективными производственные и управленческие процессы. Сейчас мы внедряем бережливые принципы в Законодательном собрании и стали первыми среди региональных парламентов в стране. Уверен, что результат оправдает надежды, и мы сможем работать еще более эффективно на благо нижегородцев", - подчеркнул председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.

Он был награжден медалью "75 лет атомной отрасли России".

Напомним, накануне исполнилось 100 дней с момента, когда Евгений Люлин возглавил Законодательное собрание Нижегородской области.

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Теги:
Законодательное собрание Награждение Росатом
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