СУ СК начал проверку из-за экстренной посадки самолета в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Приволжское СУ на транспорте СК России

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

СУ СК начал проверку из-за экстренной посадки самолета в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России 6 февраля.

Сегодня рано утром самолет Embraer 190 компании "Икар" вынужденно сел в Стригино. Причиной авариной посадки стали трещины на лобовом стекле воздушного судна.

На борту самолета было 58 взрослых и 3 детей.

В 4:30 пассажиры улетели из Стригино в Магнитогорск другим самолетом.

Следователями выясняются все обстоятельства происшествия.