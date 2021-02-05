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СУ СК начал проверку из-за экстренной посадки самолета в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России 6 февраля.
Сегодня рано утром самолет Embraer 190 компании "Икар" вынужденно сел в Стригино. Причиной авариной посадки стали трещины на лобовом стекле воздушного судна.
На борту самолета было 58 взрослых и 3 детей.
В 4:30 пассажиры улетели из Стригино в Магнитогорск другим самолетом.
Следователями выясняются все обстоятельства происшествия.
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