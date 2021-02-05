Два человека погибли на пожаре в бане в Павлове Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова Два человека погибли на пожаре в бане в Павлове Нижегородской области. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, трагедия произошла утром 7 февраля. На пульт в 07:35 поступило сообщение о возгорании в бане. Прибывшие пожарные ликвидировали горение, и при осмотре помещения обнаружили тела двух человек – мужчин 1987 и 1992 г.р. Причины пожара устанавливаются.

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