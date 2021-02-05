Порядка 40 частных домов попадают под снос при строительстве нового ЖК в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Нижний Новгород. 7 февраля. НТА-Приволжье – Порядка 40 частных домов попадают под снос при строительстве нового ЖК в Нижнем Новгороде.

Речь идет о строительстве ЖК в Советском районе областного центра в границах улиц в границах улиц Гаражная, Бориса Панина, Высоковский проезд. Сейчас там частный сектор.

Как отмечается на сайте администрации Нижнего Новгорода, общественные обсуждения по строительству многоэтажек в Советском районе проходят до 10 февраля 2021 года.

В документации на сайте администрации сообщается, что предусмотрен снос существующих и строительство многоквартирных домов.

Планируется, что помимо многоэтажек будут построены два детских сада, школа на 950 мест и дом творчества,

Инициатор – ООО "Специализированный застройщик "Андор".

До 10 февраля можно вносить свои замечания по проекту на почту: adm@sov.admgor.nnov.ru. Ознакомиться подробнее с документацией можно в администрации Советского района.