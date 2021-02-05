Сахар, соль и гречка подешевели в Нижегородской области, – Нижегородстат

Сахар, соль и гречка подешевели в Нижегородской области, сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.
По данным специалистов ведомства, с 25 января по 1 февраля 2021 года в регионе на 2,9% снизилась средняя цена на черный байховый чай (с 928,10 до 901,35 руб. за кг), на 1,8% – на картофель (с 27,66 до 27,15 руб. за кг), на 1,8 – на гречневую крупу (с 91,93 до 90,25 руб. за кг) и на 1,5% – на куриные яйца (с 76,11 до 74,97 руб. за десяток).
Стоит отметить, что цены на сахар, поваренную соль и рис также стали ниже.
Напомним, что ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявлял о контроле цен на социально значимые продукты. "Необоснованное завышение стоимости товаров первой необходимости недопустимо", – подчеркнул глава региона.
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