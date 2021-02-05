Трубопровод с холодной водой прорвало в центре Нижнего Новгорода

Трубопровод диаметром 500 мм с холодной водой прорвало в центре Нижнего Новгорода.
Как сообщают нижегородцы в соцсетях, авария на трубопроводе произошла у дома №5 по улице Гоголя в Нижегородском районе. Вода затопила не только улицу Гоголя, но и частично набережную Федоровского. Проезжая часть превратилась в каток.
В настоящее время пока без воды остаются семь домов.
Специалисты МП "Нижегородский водоканал" уже перекрыли воду и устраняют прорыв.
Причины аварии не установлены.
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