Трубопровод с холодной водой прорвало в центре Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Трубопровод диаметром 500 мм с холодной водой прорвало в центре Нижнего Новгорода.

Как сообщают нижегородцы в соцсетях, авария на трубопроводе произошла у дома №5 по улице Гоголя в Нижегородском районе. Вода затопила не только улицу Гоголя, но и частично набережную Федоровского. Проезжая часть превратилась в каток.

В настоящее время пока без воды остаются семь домов.

Специалисты МП "Нижегородский водоканал" уже перекрыли воду и устраняют прорыв.

Причины аварии не установлены.