БК "НН" обыграл польскую "Зелену-Гуру" Спорт

Фото: с сайта БК "НН"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

БК "НН" обыграл польскую "Зелену-Гуру" в матче 7 февраля 2021 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского баскетбольного клуба.

Таким образом команда прервала пятиматчевую серию поражений.

Итог игры таков: "Зелена-Гура" – "Нижний Новгород" - 93:97.

"Это был очень важный матч для обеих команд. Думаю, мы заслужили победу. В первой половине хорошо контролировали игру, во второй - допускали ошибки, принимали плохие решения. Мы могли закончить этот матч раньше, но довели дело до овертайма. В любом случае, слава богу, что победили!" – рассказал главный тренер БК "Нижний Новгород" Зоран Лукич.



Ранее БК "Нижний Новгород" вышел в плей-офф баскетбольной Лиги Чемпионов.