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Общество

Банк "Открытие" снизил ставку по кредиту наличными и рефинансированию

08 февраля 2021 10:03  [96] Общество

Банк "Открытие" обновил линейку кредитов наличными. В пресс-службе банка сообщили, что теперь получить заемные средства в "Открытии" можно по ставке от 5,5% годовых (при наличии финансовой защиты). При этом сниженная ставка действует в течение всего срока кредитования, который может составлять от 2 до 5 лет.

Сумма кредита – от 50 тысяч до 5 млн рублей, досрочное погашение без комиссии. Получить средства можно на любые цели, в том числе для рефинансирования текущих кредитных обязательств. Рефинансировать можно сразу несколько кредитов, что позволит существенно оптимизировать свою долговую нагрузку и уменьшить размер ежемесячных платежей.

Подать заявку на кредит можно в любом отделении банка на территории всей страны, либо онлайн – на сайте open.ru, а также в мобильном приложении или интернет-банке "Открытия". При принятии кредитного решения банк учитывает все доходы заемщика и может увеличить одобренную сумму кредита, если клиент укажет дополнительные источники заработка (например, работа на фрилансе или сдача недвижимости в аренду). При этом подтверждать документами дополнительный доход не требуется.

"Наши условия кредитования на сегодняшний день одни из самых интересных на рынке. А заемщикам, которые являются зарплатными клиентами в "Открытии", мы готовы предоставить дополнительные преимущества как по ценовым параметрам, так и по процедуре оформления кредита", - отметил директор департамента кредитного бизнеса банка "Открытие" Михаил Чамров.

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Теги:
Банки Кредит Открытие
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