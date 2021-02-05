Более 60 спасателей тушат пожар в здании нижегородского мясокомбината

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Более 60 спасателей тушат пожар в здании бывшего нижегородского мясокомбината сегодня утром 8 февраля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Горит второй этаж на площади 100 кв.м.
Эвакуирован один человек, погибших и пострадавших нет.
Напомним, пожар произошел в здании бывшего комбината по ул. Геологов в Приокском районе, неподалеку от ул.Ларина.
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