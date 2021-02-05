Более 60 спасателей тушат пожар в здании нижегородского мясокомбината Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Более 60 спасателей тушат пожар в здании бывшего нижегородского мясокомбината сегодня утром 8 февраля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Горит второй этаж на площади 100 кв.м.

Эвакуирован один человек, погибших и пострадавших нет.

Напомним, пожар произошел в здании бывшего комбината по ул. Геологов в Приокском районе, неподалеку от ул.Ларина.