Мемориальные доски установят в память о пяти выдающихся нижегородцах Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мемориальные доски планируется установить в память о пяти выдающихся нижегородцах. Об этом сообщается в проектах решений Думы Нижнего Новгорода, которые будут рассмотрены на заседании 17 февраля 2021 года.

Так, администрация Автозаводского района выступила с предложением об увековечении памяти Героя Советского Союза, совершившего подвиг при форсировании реки Днестр, Николая Петровича Кабалина. В случае положительного решения Гордумы, мемориальная доска будет установлена на фасаде дома № 3 по улице Веденяпина. Это будет сделано силами районной администрации.

Также предлагается увековечить память Вадима Васильевича Воронкова. Он работал главным архитектором города с 1966 по 1986 годы. Мемориальную доску предлагается установить на фасаде дома № 13А по улице Минина. Инициатором выступило правление Нижегородской региональной Общероссийской общественной организации "Союз архитекторов России", которое и выполнит установку.

Администрация нижегородской исправительной колонии № 2 (ул.Коломенская) предложила установить на фасаде этого здания мемориальную доску в память о подполковнике внутренней службы в отставке, начальнике исправительно-трудовой колонии № 2 (с 1960 по 1974 годы) Павле Семеновиче Волкове. Ответственным за установку назначена данная колония.

Кроме того, поступило обращение администрации и профсоюзной организации ПАО "Завод "Красное Сормово" об увековечении памяти главного строителя судов на заводе "Красное Сормово", директора Окской судоверфи (с 1966 по 1978 годы) Сергея Павлиновича Волкова. Мемориальную доску планируется установить на фасаде дома № 6 по улице Верхневолжской набережной. Установка будет выполнена заводом.

Еще одна мемориальная доска может быть установлена на фасаде Отдела периодических изданий и Музея книги, расположенных в доме № 3Д по улице Варварской в память о директоре Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки имени В.И. Ленина (с 1998 по 2013 годы) Наталье Анатольевне Кузнецовой. Инициатором выступили администрация и коллектив библиотеки. Памятный знак установит Международная клиническая больница им. Б.И. Филоненко (ООО "Визус-1").